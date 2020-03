André Sousa, futebolista emprestado pelo Belenenses ao Gaziantep, e Renata Benavente, membro da Direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, vão estar em direto no Record esta quarta-feira à tarde, para responder a todas as suas questões.





Numa altura em que o campeonato turco é dos poucos ainda em atividade, o médio português irá explicar o que se passa no país, a partir das 16h00.Com os portugueses em quarentena, saber lidar com uma nova realidade é fundamental para manter a 'cabeça limpa'. A partir das 17h00, Renata Benavente irá esclarecer todas as suas dúvidas. Fique atento ao nosso site!