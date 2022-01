André Ventura reclama "grande vitória" e diz que será verdadeira oposição ao PS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente do Chega, André Ventura, reclamou hoje uma "grande vitória" para o Chega nas legislativas, com a eleição de 11 deputados, e disse que será a verdadeira oposição ao PS no parlamento, substituindo-se ao PSD.

"Se o PS acha que vai ter a vida mais facilitada nesta legislatura, nós vamos transmitir-lhe a mensagem precisamente oposta. O que não foi feito nos últimos seis ou sete anos, começará a ser feito já amanhã", afirmou André Ventura.

Segundo os dados oficiais disponíveis às 00:10, o Chega obteve 382.035 votos, 7,15 % do total, tendo conseguido eleger 11 deputados.

Com esse resultado, a promessa que o líder do Chega remete para o dia após as eleições é "a construção de uma grande alternativa de direita para substituir o PS", uma alternativa que antecipa que será liderada pelo Chega, substituindo-se assim ao PSD.

"Também nestes últimos anos, a geringonça teve maioria absoluta e o que nós notamos na Assembleia foi que ninguém fazia oposição a sério e a partir de agora podem ter a garantia de que em todos os plenários vai haver oposição a sério, vai haver aquilo que falou ao PSD e ao CDS fazerem, vai haver oposição ao PS", concluiu.