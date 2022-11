Antigo árbitro condenado a 12 anos de prisão e 156 mil euros de indemnização por homicídio em Santarém

Fez esta semana três anos. O ex-árbitro Rui Mendes, de 58 anos, não gostou de um piropo que um jovem atirou a uma amiga, numa festa de karaoke num bar de Casével, Santarém, e iniciou uma discussão com empurrões. Já no exterior, uma hora depois, envolveu-se em lutas, acabando por matar à navalhada João Monteiro, de 25 anos, que era apenas amigo do homem que deu o piropo. Leia o artigo completo no 'Correio da Manhã'.