Paul Mariner, antigo internacional inglês, morreu este sábado, aos 68 anos. Figura do Ipswich no final da década de 70 e início da década de 80, o antigo avançado lutava contra um cancro no cérebro.





Mariner conquistou uma Taça de Inglaterra (1978) e uma Taça UEFA (1981) ao serviço do Ipswich e foi 35 vezes internacional pela Inglaterra, marcou 13 golos e disputou o Euro'1980 e Mundial'1982.Além do Ipswich, representou outros três clubes ingleses: Arsenal, Plymouth Argyle e Portsmouth. Foi também treinador no Plymouth Argyle e nos canadianos do Toronto.