Antigo dirigente do Benfica condenado a 11 anos de prisão

O antigo dirigente encarnado Luís Moreira, que esteve ligado à secção de futsal do Benfica, foi condenado a uma pena de prisão de 11 anos de prisão por burla qualificada e falsificação de documentos, segundo revela a SIC. De acordo com a mesma informação, o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa obriga ainda Luís Moreira a pagar mais de 5 milhões de euros em indemnizações.





Lembre-se que Luís Moreira foi detido pela PSP no ano ano passado , isto depois de ter estado mais de nove anos em fuga, quando escapou de uma prisão em Fortaleza, no Brasil, onde aguardava extradição para Portugal.