Antigo presidente do Sporting vai construir o Almada South Living com 514 casas

Em 2004, pouco tempo antes de chegar à presidência do Sporting, cargo que ocupou durante quase quatro anos, Filipe Soares Franco fundava, juntamente com Luís Corrêa de Barros, um grupo imobiliário que, depois de quase duas décadas focado no segmento alto e de luxo, está agora a apostar fortemente na construção de apartamentos para a classe média. Entretanto, esta terça-feira, a consultora imobiliária JLL anunciou que "atuando em representação do vendedor", que não identificou, "concluiu a venda à Habitat Invest/Patron do Almada South Living, um lote de terreno localizado no Feijó, na margem sul, para o qual está projetado o desenvolvimento de uma nova centralidade residencial com 514 apartamentos". Leia o artigo na íntegra no Negócios