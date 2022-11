Antigo primeiro-ministro e ex-capitão da seleção de críquete do Paquistão alvo de tentativa de assassinato

Imran Khan, antigo primeiro-ministro do Paquistão e ex-capitão da seleção de críquete do país, foi alvo de uma tentativa de assassinato enquanto discursava para apoiantes na cidade de Wazirabad.Segundo a 'Sky Sports', Khan, que se tem deslocado a várias regiões do Paquistão para pedir que sejam realizadas eleições, foi baleado na perna esquerda e rapidamente colocado numa ambulância, onde acabou por ser assistido.Imran Khan, que em 1982 foi capitão da seleção de críquete do Paquistão, aos 31 anos, foi destituído do cargo de primeiro-ministro do país no passado mês de agosto.