Antigo primeiro-ministro japonês "sem sinais vitais" depois de ser baleado

O antigo primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe foi baleado durante uma ação de campanha em Nara, no Japão, esta sexta-feira de manhã. Entrou em paragem cardiorrespiratória e está em estado crítico.O atual primeiro-ministro japonês recusou-se a responder a questões dos jornalistas, mas informou que Abe está em estado crítico e os "médicos estão a fazer todos os possíveis para o salvar". Fumio Kishida apelidou o tiroteio como "um ato abjeto".A emissora NHK refere que Abe foi levado para o hospital "sem sinais vitais".Shinzo Abe estava a discursar a propósito das eleições de domingo para o Parlamento, quando foi baleado pelas costas. O antigo líder japonês, de 67 anos, caiu no chão inconsciente. Testemunhas ouvidas no local do ataque dão conta que, após o som de um disparo, o ex-primeiro-ministro agarrou-se ao peito antes de cair.Foi detido um homem suspeito de ter sido o autor dos disparos e apreendida uma arma. As autoridades estão a encarar o incidente como uma tentativa de homicídio.Shinzo Abe foi primeiro ministro do Japão de 2012 a 2020. Renunciou ao cargo devido a um problema de saúde.