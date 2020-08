Antonio Banderas está infetado com Covid-19

O ator espanhol Antonio Banderas testou positivo à Covid-19. A informação foi confirmada pelo próprio através do Instagram.





Antonio Banderas.

"Quero tornar público que hoje, 10 de agosto, me vejo obrigado a celebrar o meu 60.º aniversário em quarentena, depois de ter testado positivo à Covid-19", escreveu o ator de 60 anos."Queria adiantar que me encontro relativamente bem, só um pouco mais cansado que o habitual e confiante em recuperar o mais rápido possível seguindo as indicações médicas que espero que me permitam superar o processo infeccioso", prosseguiu.Banderas, famoso pelo seu papel em A Máscara de Zorro, adiantou ainda que vai aproveitar o isolamento para ler, escrever e descansar.