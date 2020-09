António Costa: «A pior coisa que podíamos fazer era passar os próximos dez anos a hesitar»

O primeiro-ministro voltou a defender a necessidade de se granjear consenso sobre o Programa de Recuperação e Resiliência sob pena de o país não aproveitar esta "enorme oportunidade" que se abre ao país com a bazuca providenciada pela União Europeia e que representa uma "gigantesca responsabilidade" para os decisores portugueses.





No dia de encerramento das "jornadas de trabalho" do grupo parlamentar do PS, o também secretário-geral socialista lembrou que o Governo começou ontem a "ouvir os partidos" e notou que se seguem agora conversas com os parceiros sociais no âmbito de um "debate público alargado e mobilizador da sociedade em torno deste programa".





"Pela sua natureza excecional, tem de ser programa em que haja absoluta confiança naquilo que vamos fazer", declarou frisando ter convidado para desenhar a Visão Estratégica o independente António Costa Silva precisamente por ser alguém que "vem da sociedade civil" e que tem uma "visão ampla do mundo"].





O primeiro-ministro considera "muito importante que este debate na Assembleia da República seja gerador de consensos", assim como ao nível da concertação social, até porque o plano de recuperação da UE se subdivide em "diferentes programas e orçamentos" que terão de ser "decididos por diferentes responsáveis comuns" ao longo de "três legislaturas".





"[É] importante ter uma estratégia comum", resumiu insistindo que os consensos nesta matéria são "indispensáveis para execução deste programa (PRR)". Por outro lado, o primeiro-ministro recorda ainda que essa sintonia é importante também porque Portugal poderá ter de executar anualmente "6,4 mil milhões de euros de fundos europeus ao longo dos próximos 10 anos", pelo que terá de duplicar a capacidade conseguida nos melhores anos de execução. Isto mesmo confirma a "necessidade de nos mobilizarmos todos", insistiu.



Costa considera que Portugal está perante uma "enorme oportunidade" que é sobretudo uma "gigantesca responsabilidade para com a UE" e em especial "para com o país e as novas gerações", realidade que não se compadece com a eternização de discussões como aquela que prossegue acerca da localização de um novo aeroporto de Lisboa.



"Se quisermos fazer nos próximos dez anos aquilo que fizemos nos últimos 50 anos a propósito do aeroporto de Lisboa, teremos gasto muito dinheiro em muitos estudos e não teremos feito nada de concreto que altere a realidade do país", disse salientando que Portugal não pode dar-se ao luxo de "perder tempo".