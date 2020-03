Governo constitui Gabinete de Crise para acompanhar pandemia de coronavírus

O primeiro-ministro, António Costa, falou hoje aos portugueses para apresentar as medidas aprovadas em Conselho de Ministros, relembrando que a violação das mesmas é considerado crime de obediência. Ainda assim, o chefe do Executivo lembrou a necessidade de aplicar as regras de maneira o mais tranquila possível.





A preocupação foi, por um lado, assegurar a máxima contenção e, por outro, o nímimo de perturbação", disse Costa, no início da sua declaração, anunciando o isolanmento obrigatório para pessoas doentes com Covid-19 e pessoas em situações de vigilância decretada pelas autoridades de saúde. Os grupos de risco, recordou, têm um "dever especial de proteção".António Costa anunciou ainda a criação de um Gabinete de Crise para acompanhar a pandemia de coronavírus.Todas as pessoas infetadas com coronavírus ou que estiverem em vigilância que não respeitarem as regras de quarentena e isolamento incorrem num crime de desobediência, anunciou referiu o primeiro-ministro.Os idosos com mais de 70 anos devem evitar deslocações e só podem sair em situações especiais.As lojas do cidadão vão encontrar-se encerradas. No que diz respeito às atividade económicas que envolvem atendimento ao público, devem ser encerrados.Os estabelecimentos comerciais devem ser encerrados, salvo algumas exceções. Os supermercados, quiosques, farmácias, ou outros estabelecimentos que vendem bens essenciais, devem manter-se abertos.No que diz respeito à restauração, o Governo apela a que se encerre o atendimento ao público e que se mantenham abertos os serviços de take-away.Este conjunto de medidas vai ser fiscalizado pelas forças de segurança que têm de manter uma atitude pedagógica perante os cidadãos.O Conselho de Ministros definiu esta quinta-feira as medidas que vão vigorar em estado de emergência, decretado esta quarta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O documento determina o isolamento obrigatório a todos os portugueses sobre vigilância das autoridades de saúde, sob pena de crime de desobediência. Saiba aqui