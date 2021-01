Se Portugal continuar a ter um número elevado de novas infeções, o Governo aprovará um novo confinamento semelhante ao de março. António Costa afasta, no entanto, um novo encerramento de escolas.





"O cenário que podemos ter como provável é voltarmos a um conjunto de medidas tipo as que adotámos em março com a ressalva de todos os especialistas nos indicarem que não se justifica afetar o normal funcionamento das escolas", disse o primeiro-ministro, no final de uma reunião de Conselho de Ministros.A decisão será tomada na próxima semana, em função dos novos dados.(Notícia em atualização)