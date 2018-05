Continuar a ler

O primeiro-ministro admitiu esta quarta-feira, 16 de Maio, em Sofia, na Bulgária, que o Governo poderá criar uma autoridade nacional contra a violência no desporto que evite situações como a que se viveu esta terça-feira em Alcochete na academia do Sporting "É necessário reforçar as medidas, designadamente avançar com uma autoridade nacional contra a violência no desporto que permita agir também nestas situações", afirmou, em declarações à TVI24.