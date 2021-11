António Costa admite novas medidas para travar Covid-19: «Não podemos ignorar os sinais»

O primeiro-ministro, António Costa, falou aos jornalistas sobre a atual situação pandémica e referiu que "não podemos ignorar os sinais" no que toca ao aumento dos casos de Covid-19 por toda a Europa.Apesar da situação, adianta que "não são previsíveis medidas como no passado". Quanto às novas medidas, o primeiro-ministro refere que o importante agora é avaliar a situação, mas que "temos de agir já para chegar à altura do Natal com menos riscos".