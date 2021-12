António Costa admite prolongar restrições devido à pandemia após 9 de janeiro

António Costa admitiu, à margem do Conselho Europeu que hoje se realiza em Bruxelas, que as medidas de contenção da pandemia "seguramente" podem ser "prorrogadas, porque a 9 de janeiro não vamos estar em condições de retirar estas medidas"."Não há previsão de alteração imediata das medidas, mas respondendo à pergunta se a 9 de janeiro vamos prorrogar, vamos seguramente prorrogar porque a 9 de janeiro não vamos estar em condições de poder tirar essas medidas", assinalou o primeiro-ministro."Não vamos poder desarmar, vamos ter de manter ou mesmo reforçar se vier a ser necessário", sublinhou.O primeiro-ministro aludiu ainda à necessidade de quarta dose de vacina contra a covid-19. "A indicação do ECDC e da Agência Europeia do Medicamento é que esse reforço será para a população mais vulnerável, não teremos necessidade de fazer vacinação generalizada da população", afirmou.Portugal encontra-se em estado de calamidade desde 1 de dezembro. Além da obrigatoriedade de testes negativos em vários locais e nas chegadas a Portugal pelas fronteiras, na semana de contenção de 2 a 9 de janeiro haverá teletrabalho obrigatório, sempre que as funções o permitam e as discotecas e bares vão encerrar. As aulas recomeçam a 10 de janeiro.