Público regressa aos estádios e novas regras nos transportes e comércio: Governo anuncia novas medidas

O Governo anunciou esta quarta-feira as novas medidas a aplicar devido à pandemia da Covid-19.





O desconfinamento vai ser dividido em duas fases. Na primeira fase, a partir de 14 de junho, o teletrabalho deixa de ser obrigatório e a restauração passa a funcionar com horário alargado. O comércio pode funcionar com o horário para o qual está licenciado. Os transportes públicos (autocarros e comboios) passam a funcionar com lotação completa (lugares sentados); as salas de espectáculos passam a funcionar com capacidade de 50% (fora das salas funciona com lugares marcados). Passa a ser permitido o público nos eventos de escalões de formação desportivos, com lugares marcados e respeitando as regras da Direção-Geral da Saúde (33% da lotação).Estas medidas aplicam-se a concelhos onde se registam menos de 120 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes (territórios de alta densidade populacional) ou 240 casos por 100 mil habitantes (no caso de territórios com baixa densidade populacional).Nos concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes, o teletrabalho mantém-se obrigatório. Os restaurantes, nestes concelhos, terão de encerrar às 22h00.- Teletrabalho deixa de ser obrigatório e restauração com horário alargado a partir de 14 de junho;- Comércio com horário para o qual está licenciado;- Transportes públicos (com lugares sentados) passam a funcionar com lotação completa (autocarros e comboios);- Salas de espetáculos podem funcionar com capacidade de 50% e fora das salas tem que ser com lugares marcados.- Recintos desportivos com 33% da lotação - "No que diz respeito à atividade desportiva, deixam de existir restrições nos escalões de formação e nas modalidades amadoras. Lotação de 33% nos recintos desportivos", disse.- Nos concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes, o teletrabalho mantém-se obrigatório. Os restaurantes, nestes concelhos, terão de encerrar às 22h00.- Fim de restrições de lotação de transportes públicos;- Mantém-se 50% da lotação em eventos (batizados, casamentos, etc);- Os bares e discotecas deverão permanecer fechados até ao final de agosto. "Não entendemos que haja condições para abrir e por isso vão continuar encerrados até ao final de agosto", afirma Costa.