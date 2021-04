António Costa anuncia reforço da fiscalização e testagem massiva nos concelhos de risco devido à Covid-19

António Costa reuniu com os autarcas dos concelhos com mais casos de Covid-19 para determinar mecanismos para controlar a situação pandémica.





O primeiro-ministro disse que esta segunda-feira havia no país 20 concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias.António Costa anunciou que vão ser criados mecanismos para testagem massivas nesses concelhos.Nos próximos 15 dias vai haver nestes concelhos, um reforço da fiscalização por parte das autoridades tendo em vista o controlo dos contágios, explica António Costa.O primeiro-ministro disse Portugal só vai tomar uma posição relativamente à vacina Covid da Astrazeneca após a Agência Europeia do Medicamento anunciar o seu parecer oficial. Em causa está uma informação avançada por um responsável da EMA que indicou que Há "ligação" entre vacina da AstraZeneca e casos de coágulos sanguíneos registados em vários países da Europa."Estamos preocupados com as escolas, por isso é que houve uma testagem massiva" nos estabelecimentos de ensino, disse António Costa sobre o regresso ao ensino presencial.