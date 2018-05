O primeiro-ministro António Costa comprou, com a mulher Fernanda Tadeu, um apartamento no Largo do Rato, onde fica a sede do PS, por 55 mil euros. Dez meses depois, vendeu-o por 100 mil euros. Segundo o Observador, a compra foi feita a um casal de idosos que, apesar de ter recebido propostas superiores a 55 mil euros, decidiu avançar com o negócio com o primeiro-ministro após Fernanda Tadeu ter alegado que o apartamento "era para a filha [de António Costa] ficar a morar perto do café do irmão".

"A dona Fernanda dizia que era para a filha, porque o filho tinha lá um café ao lado e a filha gostava muito de estar perto do irmão. Estava constantemente ao pé do irmão e queria ter lá aquele cantinho", disse Maria Rosa, a antiga proprietária da casa, ao diário.

