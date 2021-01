António Costa condena incidentes no Capitólio e pede transição ordeira do poder

O primeiro-ministro, António Costa, considerou inquietantes os recentes episódios no Capitólio, em Washington, salientando que o resultado das eleições presidenciais norte-americanas deve ser respeitado, dando lugar a uma transição pacífica e ordeira do poder.

Esta posição foi transmitida pelo líder do executivo português na sua conta pessoal na rede social Twitter, numa mensagem em que diz estar a acompanhar "com preocupação os desenvolvimentos em Washington".

"São imagens inquietantes. O resultado das eleições deve ser respeitado, com uma transição pacífica e ordeira do poder. Confio na solidez das instituições democráticas dos Estados Unidos", escreve António Costa.





Como tudo começou

Apoiantes do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, entraram em confronto com as autoridades junto ao Capitólio, em Washington, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.

A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA teve de ser interrompida devido aos distúrbios provocados pelos manifestantes pró-Trump no Capitólio.

As autoridades de Washington D.C. já decretaram o recolher obrigatório entre as 18:00 e as 6:00 locais (entre as 23:00 e as 11:00 em Lisboa).

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os violentos protestos ocorridos no Capitólio foram "um ataque sem precedentes à democracia" do país e instou Donald Trump a pôr fim à violência.

Pouco depois, Trump pediu aos seus apoiantes e manifestantes que invadiram o Capitólio para irem "para casa pacificamente", mas repetindo a mensagem de que as eleições presidenciais foram fraudulentas.