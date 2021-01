As escolas vão encerrar a partir desta sexta-feira, 22 de janeiro e durante um período de 15 dias, afirmou António Costa em declarações aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros de hoje. Para já, não há aulas à distância "porque desejamos que esta interrupção seja de curta duração e tenha a devida compensação no calendário escolar", disse o primeiro-ministro.





Este tempo de interrupção da atividade letiva será compensado, posteriormente, com uma redução das férias, explicou António Costa.Os pais com filhos cuja idade seja igual ou inferior a 12 anos vão receber um apoio, idêntico ao de março."Em primeiro lugar, terão faltas justificadas no trabalho e haverá um apoio idêntico ao que foi dado numa primeira fase do confinamento. As escolas de acolhimento para crianças com idade inferior a 12 anos cujos pais trabalham em serviços essenciais e não podem descontinuar a atividade laboral para estar em casa com os filhos estarão abertas. Continuará a ser dado o apoio alimentar às crianças que beneficiem da Ação Social Escolar", acrescentou o primeiro-ministro.António Costa justificou as medidas com o facto de a nova estirpe do vírus estar a registar "um crescimento muito acentuado", de uma incidência de 8% na semana passada para 20% esta semana, prevendo os estudos desta estirpe, de 8% para 20% e os estudos prospectivos a indicar "que pode vir a atingir os 60% nas próximas semanas".As lojas de cidadão também serão encerradas, ficando apenas disponíveis por marcação.Os tribunais de primeira instância vão voltar a encerrar, exceto para atos processuais urgentes, devido ao agravamento da pandemia de covid-19.Esta é a segunda vez desde o início da pandemia, em março de 2020, que os tribunais vão estar encerrados, passando apenas a serem realizados atos processuais e diligências relacionadas com direitos fundamentais dos cidadãos, tendo sido aprovado um regime excecional de suspensão de prazos.