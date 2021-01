António Costa diz que confinamento será "muito próximo" do de março

O primeiro-ministro confirmou esta segunda-feira que o Governo está a ponderar decretar um confinamento que, "com grande probabilidade será muito próximo do que tivemos no primeiro confinamento", em março e abril.





vontade do Governo é que o ano possa decorrer com normalidade", acrescentou.





Esta terça-feira decorre a reunião no Infarmed com epidemiologistas e o Presidente da República houve os partidos antes de propor o decreto presidencial do novo estado de emergência. Na quarta-feira o Parlamento aprova o decreto e no mesmo dia o Governo reúne em conselho de ministros para aprovar e anunciar as novas medidas, que devem entrar em vigor logo na quinta-feira.Costa não detalhou as medidas que entrarão em vigor, mas referiu que as escolas se deverão manter abertas por indicação dos epidemiologistas. "A