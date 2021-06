António Costa diz que turistas ingleses são "bem vindos ao nosso país"

Portugal não vai avançar com qualquer restrição particular para quem entre no país via o Reino Unido. "Quanto aos turistas ingleses não está prevista qualquer restrição particular".



É que, segundo António Costa, "não há notícia de ter havido uma involução da situação pandémica em Inglaterra e as restriões não têm a ver com a nacionalidade, mas com a situação de cada país".



Não se justifica, assim, limites especiais para o Reino Unido. Por isso, concluiu o primeiro-ministro após a reunião do Conselho de Ministros: "temos todos a desejar que o Reino Unido vá melhorando de saúde e os turistas ingleses continuem a ser bem vindos ao nosso país".



O Governo já definiu as regras para os próximos três meses (até final de agosto).