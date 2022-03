António Costa entrega lista de ministros do próximo Governo na quarta-feira

"A conclusão final do apuramento dos resultados deverá ocorrer na próxima quarta-feira dia 23 e, portanto, antes de partir para Bruxelas, eu possa entregar ao Presidente da República a lista dos ministros que integrarão o próximo Governo", afirmou esta sexta-feira, em Roma à margem do encontro com os homólogos de Espanha, Itália e Grécia para preparação do Conselho Europeu da próxima semana.O primeiro-ministro garantiu que o calendário "está ajustado entre mim e o senhor Presidente da República. Não haverá problemas de contacto entre nós", frisou.O ajuste no calendário foi forçado pelas reuniões do Conselho Europeu e da NATO para responder à invasão russa da Ucrânia, marcadas para a próxima quinta-feira. semanário Expresso noticiou esta sexta-feira que a entrega da lista seria na quinta-feira, dia 24 de março, mas a marcação da cimeira da Aliança Atlântica acabou por trocar as voltas ao primeiro-ministro e Presidente da República. O jornal adianta que António Costa quer acelerar o processo, depois da repetição das eleições pelo círculo da Europa. Para evitar fugas de informação, a primeira lista a entregar ao Presidente da República deve seguir apenas com os ministros indicados, já no dia 24 — a dos secretários de Estado pode seguir logo nas horas seguintes, indica o semanário.