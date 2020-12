António Costa mantém "total confiança" no ministro Eduardo Cabrita

António Costa garantiu, no fim do Conselho Europeu em Bruxelas, que mantém "total confiança" no seu ministro da Administração Interna. "Para que não haja a menor dúvida, mantenho total confiança. [O ministro] Fez o que lhe competia fazer assim que houve notícia do caso. O inquérito permitiu apurar toda a verdade e contactou as autoridades", explicou o primeiro-ministro.





Sobre a indemnização que será dada à família, Costa mencionou o "mecanismo ágil para fazer a reparação devida por este ato bárbaro que ocorreu por parte de força de segurança".Costa referiu ainda que está pronta a "reforma profunda" do SEF no sentido de uma "separação total no que são as funções policiais e gestão de fronteiras".Na quinta-feira, o Conselho de Ministros tornou público que o Estado português vai pagar uma indemnização à família do cidadão ucraniano que foi morto em 12 de março em instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa.A morte de Ihor Homenyuk nas instalações do SEF levou à acusação de três inspetores daquele serviço por homicídio qualificado, cujo julgamento vai começar no próximo ano.