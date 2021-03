António Costa pede desconfinamento "muito prudente" para "não deitar tudo a perder"

O primeiro-ministro alertou esta segunda-feira que o desconfinamento que hoje inicia em Portugal tem de ser "muito prudente, gradual e a conta-gotas", pois esta fase pois a pandemia continua "grave" e "não podemos correr riscos e deitar tudo a perder".

A mensagem foi colocada por António Costa na sua conta no twitter, onde repetiu que este desconfinamento é a conta-gotas, mas tal não significa "sair e fazer tudo o que gostaríamos".

"Recordo que até à Páscoa, inclusivé, mantém-se o dever geral de confinamento", escreveu o primeiro-ministro, destacando que "a vida e a saúde estão em primeiro lugar".

Entramos hoje na primeira fase do desconfinamento que tem de ser muito prudente, gradual e a conta-gotas. E conta-gotas não é sinónimo de sair e fazer tudo o que gostaríamos de fazer como se não atravessássemos ainda uma grave pandemia. #Desconfinamento #COVID19 — António Costa (@antoniocostapm) March 15, 2021

O primeiro-ministro apresentou na quinta-feira o plano de desconfinamento, que disse ser "a conta-gotas" e que prevê a abertura na próxima segunda-feira de creches, ensino pré-escolar e escolas do primeiro ciclo do básico, sendo reaberto ainda o comércio ao postigo e estabelecimentos de estética como cabeleireiros.



O plano prevê novas fases de reabertura em 5, 19 de abril e 3 de maio, mas as medidas podem ser revistas se Portugal ultrapassar os 120 novos casos de infeção pelo novo coronavírus por dia por 100 mil habitantes a 14 dias, ou, ainda, se o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapassar 1.



A deslocação entre concelhos para a generalidade da população continua interdita nos dois próximos fins de semana e na semana da Páscoa (26 de março a 5 de abril), e o dever de recolhimento domiciliário vigora até à Páscoa.