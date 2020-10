Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

António Costa pediu adiamento da discussão da proposta sobre Stay Away Covid obrigatória Primeiro-ministro pediu que em vez da proposta de lei, fosse discutida a proposta do PSD sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, em que "há consenso".