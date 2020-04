O primeiro-ministro anunciou nesta quinta-feira, 16 de abril, que pretende começar a abrir as creches, o atendimento presencial dos serviços públicos, o pequeno comércio e os cabeleireiros em maio.





No debate no Parlamento sobre a prolongação do Estado de Emergência até 2 de maio, António Costa anunciou que é intenção do Governo reabrir, já em maio, as creches. "Gostaria muito que no período praia-campo as crianças pudessem voltar a conviver", disse.(Notícia em atualização)