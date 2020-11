António Costa recusa idosos como última prioridade na vacinação da Covid-19: «Vidas não têm prazo de validade"

António Costa arrasou a proposta preliminar da comissão de especialistas escolhida pela Direção-Geral de Saúde (DGS) que sugere que os idosos com mais de 75 anos de idade não devem ter acesso prioritário à vacinação contra a covid-19 e que sustenta que a prioridade deve ser dada aos doentes graves com idade compreendida entre os 50 e os 75 anos, aos residentes em lares e aos profissionais do setor da saúde.





Há critérios técnicos que nunca poderão ser aceites pelos responsáveis políticos. Não é admissível desistir de proteger a vida em função da idade. As vidas não têm prazo de validade. — António Costa (@antoniocostapm) November 27, 2020 "Há critérios técnicos que nunca poderão ser aceites pelos responsáveis políticos. Não é admissível desistir de proteger a vida em função da idade", defende António Costa através do Twitter, acrescentando que "as vidas não têm prazo de validade".

Antes ainda da reação do líder do Governo, o ministério tutelado pela ministra Marta Temido havia já enviada uma nota às redações em que esclarece que "a estratégia de vacinação contra a covid-19, em preparação pela DGS, ainda não foi discutida com o Ministério da Saúde, nem validada politicamente".

"As informações vindas a público estão incluídas num documento meramente técnico e são parcelares e desatualizadas", conclui o comunicado do Ministério da Saúde.





O primeiro-ministro rejeita liminarmente as conclusões do parecer técnico, que fica assim com escassa margem de aprovação e acolhimento. As recomendações em causa foram noticiadas esta sexta-feira pelo Público e pelo semanário Expresso, tendo feito manchete em ambas as publicações.(notícia em atualização)