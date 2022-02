António Costa testa positivo à Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, testou hoje positivo ao SARS-CoV-2 num autoteste e depois num teste de antigénio, está sem sintomas e vai cumprir sete dias de isolamento.Estas informações constam de um comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro hoje ao início da tarde, no qual se adianta que António Costa já deu conhecimento da sua situação ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa."O primeiro-ministro efetuou hoje um autoteste de rotina à covid-19 tendo tido um resultado positivo. Esse resultado foi já confirmado por um teste antigénio", lê-se no comunicado.Nesta nota refere-se ainda que o chefe do Governo "está sem sintomas e cumprirá um período de isolamento de sete dias"."O primeiro-ministro já deu conhecimento do seu estado a sua excelência o Presidente da República", acrescenta-se.