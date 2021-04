António Costa trava regresso do público aos eventos desportivos: «É um risco acrescido»

O Governo confirmou esta quinta-feira que a prática de modalidades desportivas de baixo risco vai ser permitida a partir de segunda-feira, e que os eventos desportivos continuarão a decorrer sem a presença de público.





"Finalmente, no que diz respeito à atividade desportiva, irão ser retomadas as atividades classificadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) como de baixo risco, a atividade física ao ar livre, até quatro pessoas, e os ginásios poderão reabrir, salvo para aulas de grupo, que continuarão sem poder ter lugar nos ginásios", disse o primeiro-ministro, em conferência de imprensa.Segundo António Costa, a prática de modalidades de baixo risco, nas quais se incluem, entre outras, o ténis, o golfe, o padel, o surf e a natação, não está sujeita a qualquer testagem obrigatória à SARS-CoV-2.Em relação à presença de público nos recintos desportivos, o primeiro-ministro considerou que este é "um risco que tem de ser evitado"."Obviamente, não há eventos com público, porque é um risco acrescido de juntar pessoas e juntando pessoas um risco para a transmissão da doença. É um risco que tem de ser evitado, e vamos continuar a evitar", disse.O plano de desconfinamento faseado, anunciado em 11 de março, prevê, caso os números o permitam, o regresso das modalidades de médio risco e a atividade física ao ar livre com grupos até seis pessoas a partir de 19 de abril.