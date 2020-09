António Costa volta a pedir "consenso tão alargado quanto possível"

"É fundamental que haja um consenso tão alargado quanto possível", preconizou António Costa no discurso feito a propósito da apresentação pública da Visão Estratégica para a próxima década já contando com os contributos feitos pelo conjunto da sociedade.





Depois de, no debate do Estado da Nação, ter sugerido a reedição de a geringonça (agora incluindo o PAN) para uma assegurar a estabilidade de que o país precisa neste contexto de crise económica e social, o primeiro-ministro volta agora a insistir que é preciso "procurar assentar num amplo consenso nacional" aquilo que será o projeto de transformação do país nos próximos 10 anos, projeto esse que será maioritariamente financiado por dinheiros europeus, mas também pelos orçamentos do Estado, e que se estende por três legislaturas.