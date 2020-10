António Lobo Xavier dá positivo à covid-19 depois de ter ido ao Conselho de Estado

O conselheiro de Estado António Lobo Xavier está infetado com Covid-19, avança SIC Notícias. Lobo Xavier esteve na reunião do Conselho de Estado desta semana juntamente com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyn, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.