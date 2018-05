Continuar a ler

De acordo com uma cláusula do acordo de aquisição da instituição bancária, subscrito a 17 de Outubro de 2017, a Lone Star poderia dispensar a actual gestão até ao final de Abril, sem haver pagamento de indemnizações. A decisão de reconduzir os executivos no cargo foi tomada no dia 17 de Abril





Recorde-se que o Novo Banco teve prejuízos de 1.395,4 milhões de euros em 2017, acima dos 788,3 milhões de euros, devido à constituição de "elevados montantes" de provisões, segundo comunicou a instituição ao mercado. No comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco diz que "os prejuízos apresentados decorreram, fundamentalmente, do reconhecimento de montantes elevados de imparidades, de acordo com as exigências das autoridades europeias por forma a que as instituições bancárias tenham condições de recuperar rentabilidade de uma forma mais rápida e consistente".



Autor:





Recorde-se que o Novo Banco teve prejuízos de 1.395,4 milhões de euros em 2017, acima dos 788,3 milhões de euros, devido à constituição de "elevados montantes" de provisões, segundo comunicou a instituição ao mercado. No comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco diz que "os prejuízos apresentados decorreram, fundamentalmente, do reconhecimento de montantes elevados de imparidades, de acordo com as exigências das autoridades europeias por forma a que as instituições bancárias tenham condições de recuperar rentabilidade de uma forma mais rápida e consistente".Autor: Sábado A equipa foi entretanto informada que vai continuar a liderar a instituição financeira que resultou da resolução do BES, em agosto de 2014. De acordo com uma cláusula do acordo de aquisição da instituição bancária, subscrito a 17 de Outubro de 2017, a Lone Star poderia dispensar a actual gestão até ao final de Abril, sem haver pagamento de indemnizações. A decisão de reconduzir os executivos no cargo foi tomada no dia 17 de Abril

A Lone Star reconduziu António Ramalho na liderança do Novo Banco, bem como a sua restante equipa. A decisão foi tomada após seis meses de avaliação e monitorização da Comissão Executiva do Novo Banco.De acordo com o jornal Público, fonte do fundo norte-americano - e confirmado por fonte oficial do Novo Banco - afirmou que a gestão de António Ramalho já foi reconduzida, ficando à frente do banco até 2020.