Ao fim de oito semanas preço da gasolina estanca e gasóleo sobe um cêntimo

Depois de oito subidas semanais consecutivas, a "montanha russa" das cotações do petróleo e seus derivados nos mercados internacionais acalmou, estancando o aumento do preço da gasolina e elevando apenas de forma muito ligeira o custo do gasóleo.A partir de segunda-feira, dia 21 de fevereiro, a gasolina sobe menos de um cêntimo, acabando por não impactar no preço pago pelo consumidor final, que se fixará em 1,806 euros por litro, segundo as contas do Negócios. Já o diesel sobe cerca de um cêntimo para 1,652 euros por litro.Sendo um terço do montante do preço final do combustível determinado pelas cotações do petróleo e seus derivados no mercado internacional, segundo o relatório da BA&N Research Unit, esta travagem na subida dos preços dos combustíveis a que se tem assistido nas últimas semanas pode ser explicada pela queda dos futuros do "ouro negro", assim como os dos derivados (gasóleo e gasolina) -- com entrega prevista em março e abril -- negociados esta semana.O West Texas Intermediate (WTI), referência para o mercado norte-americano, segue a desvalorizar 2,8% para 89,22 dólares por barril, estando a caminho da primeira queda semanal do ano, colocando um fim a um rali de oito semanas, o mais longo desde outubro.Já o Brent - referência para as importações europeias - depois de no início desta semana ter ultrapassado pela primeira vez desde 2014 o patamar dos 96 dólares, está a cair 2,7%, com o barril a cotar nos 90,45 dólares.Para os analistas, esta queda na cotação pode ser explicada pela "expectativa que os barris iranianos invadam o mercado ajudando a cobrir a grande procura". O mercado especula que é possível reavivar o acordo nuclear de 2015 com o Irão, abrindo caminho para o fim das sanções impostas pelos EUA às exportações do país, o que poderia reforçar a oferta de petróleo, que desde o início do ano -- ao contrário do que era esperado pela Agência Internacional de Energia - não conseguiu aliviar a procura.No início desta semana, Ali Bagheri Kani, responsável por representar o Irão nas negociações em Viena, escreveu no Twitter: "que estamos mais perto do que nunca de restaurar o acordo [nuclear de 2015]"."A crise ucraniana está a ficar para um segundo plano diante da possibilidade de os barris ucranianos poderem invadir o mercado, acabando com o desequilibro entre oferta e procura. O prémio de risco geopolítico está a diminuir", comentou Stephen Brennock, analista da PVM Oil Associates, em entrevista à Bloomberg TV.Os cálculos do Negócios têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).