Continuar a ler

(em atualização)





"Foi registado um incidente na rede de alta tensão que afecta várias subestações no concelho de Oeiras e Cascais e que conduziu à falha no serviço de fornecimento de energia. A EDP Distribuição está a apurar a causa do incidente ainda não se conseguindo prever o reabastecimento de energia nas zonas afectadas", disse fonte oficial da EDP.