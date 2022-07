«Apaixonado pelo ar, pela família, pelo Benfica»: homenageado o piloto que morreu no combate às chamas

Os meus profundos sentimentos a todos os que te amam e a quem nunca falhaste com o teu sorriso sincero e mais pura boa onda.



Até sempre, puto. pic.twitter.com/87Rf0sTf84 — André Pinotes Batista (@aapbatista) July 15, 2022

André Serra, o piloto que morreu ontem em Foz Côa após a queda do avião anfíbio de combate a incêndios em que seguia, tem sido alvo de uma onda de homenagens. André Pinotes Batista, deputado do PS, era um dos seus amigos."Os meus profundos sentimentos a todos os que te amam e a quem nunca falhaste com o teu sorriso sincero e mais pura boa onda. Homenagear-te-emos cuidando que nada lhes falte. No Barreiro, beberemos sempre uma Ginja em tua homenagem. Até sempre, puto", disse o também comentador da CMTV numa publicação no Twitter, que acompanhou com uma foto de André Serra equipado à Benfica, o clube do piloto.Mauro Xavier, senior diretor da Microsoft e cronista, também partilhou essa imagem, com o seguinte texto. "O André Serra Rafael lutou por nós! Era dos nossos. Sentimentos à Catarina Branco. Fez o seu último voo em Foz Côa no combate aos incêndios", referiu o conhecido sócio do Benfica no Facebook, numa publicação comentada por André Pinotes Batista: "Um coração de ouro, um camarada dentro de campo, um apaixonado pelo ar, pela família, pelo Benfica. Morreu por nós e aos seus nada podemos deixar falhar. 'Os pilotos não morrem voltam ao céu com as suas próprias asas'".