APAJO e Sportradar assinam memorando de entendimento

A APAJO, Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, assinou um Memorando de Entendimento com a Sportradar Integrity Services. O acordo pretende melhorar a cooperação e a investigação sobre questões de integridade desportiva que surgem particularmente no desporto português, mediante a troca de dados e informações adicionais relacionadas com a integridade desportiva.

A Sportradar e a APAJO vão ainda explorar oportunidades para projetos adicionais nos quais pretendem cooperar, nomeadamente os que são relacionados com plataformas que promovem a educação em integridade desportiva, como referiu Gabino Oliveira, presidente da APAJO.

Para Andreas Krannich, sócio-gerente dos Serviços de Integridade da Sportradar, o "desporto português ficará mais seguro com esta cooperação".