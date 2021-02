'Apanhado' a 141 km/hora… ao volante de um Renault 4L

Os Renault 4L são conhecidos pelas maravilhas que fazem dentro e fora de estrada mas ser apanhado pelo radar a mais de 140 km/hora é obra.

Mas foi exactamente o que aconteceu, na última segunda-feira, numa estrada municipal no leste de França.

"Na série Malucos ao Volante, anunciamos… um Renault 4L!", brincou a Gendarmerie de la Creuse na sua página oficial do Facebook.

Uma patrulha daquela força policial "apanhou" numa estrada municipal de Clairvaux o "bólide" de 1981 a acelerar a 141 km/hora quando o limite é de 90 km/hora.

Provavelmente o condutor apaixonado por este modelo julgava que estava a treinar para participar no 4L Trophy.

Além de ter visto a carta de condução apreendida, o audaz piloto foi ainda multado por ter transformado o motor do Renault 4L sem o ter homologado no livrete do carro.

Efectivamente, a versão GTL, equipada com o motor mais potente (1.108 cm3) da gama, não ultrapassa os 120 km/hora de velocidade máxima.

O condutor terá agora de ir a tribunal em Maio, para responder judicialmente pela duas infracções.

E, para os saudosos do modelo, está previsto o lançamento de uma versão electrificada, cujo protótipo deverá ser revelado no final do ano, a fazer companhia ao eléctrico Renault 5 Prototype.

Autor: Aquela Máquina