Apanham 3,2 milhões de euros em conta de Ana Lúcia Matos

É uma das nove mil empresas em investigação. Chama-se Number Station e as autoridades defendem que foi sempre controlada, eletronicamente, no sistema ‘home banking’, quer por Max Cardoso, quer por Ana Lúcia Matos, a ex-apresentadora de televisão. Era através dessa mesma conta que Ana Lúcia conseguia muitos dos seus luxos. Comprou um Porsche a pronto, gastou milhares em carteiras, sapatos e relógios. As autoridades ainda conseguiram apreender o dinheiro que estava naquela conta - mais de 3,2 milhões de euros - que agora não podem ser usados pelo casal. Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã