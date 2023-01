APARF assinala 70º Dia Mundial dos Doentes de Lepra a 29 de janeiro

O Dia Mundial dos Doentes de Lepra foi instituído em 1954, a pedido de Raoul Follereau, e é assinalado em cerca de 130 países no último domingo de janeiro. Este ano, será celebrado pela Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau no dia 29 deste mês.O objetivo passa por "alertar a população mundial para as condições de sofrimento e de miséria em que vivem muitos milhões de pessoas atingidas pela doença da lepra. Com a colaboração de uma vasta rede de voluntários em todo o país, incluindo o núcleo do Porto e grupos locais, a APARF sensibiliza a população para a problemática da lepra, nas vertentes de doença física, estigma e discriminação ainda existentes na nossa sociedade, promovendo, ao mesmo tempo, o peditório nacional", como dá conta a referida associação em comunicado.Ocorrem mais de 140 mil novos casos por ano de uma doença que, apesar de ter tratamento e cura, ainda não foi erradicada, pelo que é necessário apostar na prevenção e "dotar as populações mais pobres ao acesso a cuidados de saúde, água potável, condições sanitárias e alimentação básica podemos erradicar a doença da lepra".De acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde, em 2021, foram diagnosticados 140 594 novos casos de lepra em 143 países, nomeadamente na Índia, Brasil e Indonésia, o que representa 74,5% dos novos casos detetados seguindo países como a República Democrática do Congo e Moçambique.Em Portugal, o número de doentes é reduzido e quando surgem novos casos são geralmente de imigrantes de África, América Latina e Ásia, sendo tratados pelo Serviço Nacional de Saúde. A região Litoral Centro (Coimbra, Leiria, Lisboa e Vale do Tejo) tem sido a mais atingida pela doença, conforme dá conta a APARF.