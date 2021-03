Apoios à economia totalizam 1,16 mil milhões a fundo perdido

Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, está a apresentar os novos apoios para a economia. E garante que os apoios dados no conjunto "correspondem a mais de sete mil milhões de euros", especificando que "1.160 milhões são apoios a fundo perdido dirigidos às empresas", acrescendo "apoios aos setores do desporto e cultura.



O ministro da Economia lembrou que já no final do ano passado e início deste ano "lançou um conjunto vasto de apoios à economia e ao emprego no sentido de procurar mitigar o impacto da situação".



Agora, "estamos novamente a reforçar o conjunto de apoios que dispomos, à economia e às empresas e a atividades específicas", serão, disse, "mais abrangentes e mais direcionados aos setores com mais impactos, e visam encorajar as empresas a recuperar atividade e prolonga-se mais tempo do que estava anteriormente anunciado".