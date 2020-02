Aposta na origem de vídeo polémico com jovem negro a inalar fumo de escape

A PSP já identificou os intervenientes no vídeo em que um jovem negro foi forçado a inalar o fumo do tubo de escape de um carro. O caso ocorreu na noite de dia 17, segunda-feira, na zona da Grande Lisboa e teve como origem uma aposta entre os autores do vídeo e a alegada vítima.





Apesar da violência aparente, não deverá haver procedimento criminal. Ainda assim, fonte oficial da PSP adiantou que os dados até agora recolhidos serão enviados ao Ministério Pública.

A vítima também foi inquirida e negou ter sido alvo de violência gratuita, admitindo que se tratou de uma brincadeira mutuamente aceite, na sequência de uma aposta.