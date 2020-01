O jornal 'Público' revela esta quinta-feira que as "apostas no futebol português movem 13,5 mil milhões por ano", com os asiáticos, com a China à cabeça, a serem responsáveis pela maior fatia (10,6 mil milhões, equivalente a 5 por cento do PIB). Em jogos da Liga NOS, os apostadores orientais gastaram na última época 6,8 mil milhões (média de 22 milhões por jogo).