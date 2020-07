Apple ganha "batalha legal" histórica com UE em processo de 13 mil milhões    

Os apoios fiscais concedidos pela Irlanda à tecnológica norte-americana Apple não são ilegais, decidiu a justiça europeia, contrariando desta forma a tese da comissária da Concorrência, Margrethe Vestager.





O tribunal considera que a Comissão Europeia não foi bem-sucedida ao apresentar os argumentos legais necessários para provar que as ajudas do Governo irlandês constituíram uma vantagem indevida, escreve a instituição de justiça numa nota à imprensa.De acordo com a Comissão Europeia, a Irlanda permitiu à Apple que pagasse "substancialmente menos impostos do que outros negócios ao longo de muitos anos". Neste sentido, a comissão defendeu que o governo irlandês devia recuperar 13 mil milhões de euros que a Apple teria poupado indevidamente em impostos, numa decisão emitida em 2016.O Governo irlandês e a Apple recorreram da decisão, e a empresa afirmou que esta desafiava "a realidade e o senso comum".As várias partes envolvidas têm agora dois meses para decidirem que querem recorrer desta última decisão e, nesse caso, deixar o caso nas mãos da mais alta instância da Europa.Numa reação à decisão, a Irlanda reiterou que "não houve tratamento especial" à Apple e que foi cobrada a "quantia correta de impostos".A decisão sobre este processo chega numa altura especialmente sensível no que toca a políticas fiscais: com a pandemia de covid-19, os governos foram obrigados a despender largas quantias e é possível que pensem em novas maneiras de taxar para ajudar a repor o equilíbrio financeiro. Por outro lado, tem vindo a discutir-se a hipótese de criar um imposto europeu especialmente dirigido às tecnológicas, com o argumento de que o sistema atual não é adequado.