Apple sobe lucros trimestrais em 2,2% para 19.881 milhões de dólares

A Apple fechou o terceiro trimestre fiscal com lucros de 19.881 milhões de dólares, o que corresponde a uma subida homóloga de 2,2%. Já no que diz respeito às receitas, a "empresa da maçã" fechou o trimestre com uma faturação de 81,8 mil milhões de dólares, menos 1,4% do que no mesmo período do ano anterior.Tanto os lucros como as receitas superaram ligeiramente o consenso dos analistas ouvidos pela Bloomberg e pela Refinitiv.As receitas com a venda de produtos recuaram 4,4% para 60.584 milhões. Por categoria, a empresa liderada por Tim Cook viu o valor com as vendas de iPhones ficarem praticamente mil milhões de dólares abaixo do valor registado no período homólogo. No total, a companhia faturou 39.669 milhões com a venda destes telemóveis. Já nos computadores Mac a queda foi de 7,3% para 6.840 milhões, enquanto nos iPads o tombo foi de 19,8% para 5.791 milhões - tratando-se da perda mais expressiva. Só a categoria "wearables" e acessórios - que inclui produtos como o iWatch e os iPods - viu um aumento das receitas: cresceram 2,5% para 8.284 milhões.No que às receitas com serviços diz respeito, a Apple viu uma subida de 8,2% para 21.213 milhões, o que, segundo Cook, representa "um valor recorde para um terceiro trimestre fiscal", impulsionadas por "mil milhões de subscrições pagas".Já a margem bruta fixou-se nos 36.413 milhões, o que representa um aumento de 1,5% face ao mesmo período do ano anterior."Durante este trimestre gerámos um forte cash flow de 26 mil milhões de dólares, devolvemos mais de 24 mil milhões aos acionistas, e continuamos a investir nos nosso planos de crescimento a longo prazo", revela aindaAs ações da fabricante de dispositivos eletrónicos estão a desvalorizar 1,29% parano "after-hours", uma queda que poderá ser explicada pelo facto de praticamente todos os segmentos de produtos terem gerado menos receita.No final da negociação desta quinta-feira a Apple tinha uma capitalização bolsista de 3.006,9 biliões de dólares, o que representa um aumento de 47,13% desde o início do ano. Contudo, se a queda em bolsa continuar poderá ver o estatuto de "3 Trillion Dollar Baby" escapar.