Aprovado aumento do salário mínimo de 635 para 665 euros já em janeiro

Após reunião do Conselho de Ministros com os parceiros sociais, esta terça-feira, Mariana Vieira da Silva, a ministra da Presidência, confirmou a decisão de aumento do salário mínimo nacional de 635 para os 665 euros já em janeiro.



A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, anunciou depois a aprovação do decreto-lei que prevê que trabalhadores da Função Pública com contrato individual de trabalho poderem-se inscrever-se na ADSE. Tratam-se de trabalhadores que têm contrato de trabalho individual Fica assim o acesso à ADSE alargado a mais 100 mil trabalhadores do estado, 60 mil dos quais do sector da Saúde, explicou a resonsável, quantificando também que "mais 60 mil beneficiários não titulares", ou seja, cônjuges e filhos dos beneficiários, possam também beneficiar desta medida.