O Tribunal de Braga insiste em julgar o árbitro Nuno Manso por ter agredido uma adepta do Sporting, na sequência de críticas à arbitragem por parte na vítima, no Facebook, depois da derrota dos leões frente ao Benfica, no Estádio da Luz, por 2-1, a 11 de dezembro de 2016.





"Parto-te toda, és um nojo de mulher", disse Nuno Manso, que nesse jogo foi árbitro assistente, à vítima. A informação é avançada pelo 'Correio da Manhã'.