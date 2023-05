Arrancam amanhã as 'II Jornadas de Direito de Desporto'

Arranca amanhã, a partir das 9h30, as 'II Jornadas de Direito de Desporto'. O evento vai decorrer na Escola de Direito da Universidade do Minho e conta com diversos painéis, protagonizados por diferentes orados, ao longo de todo o dia.Entre os palestrantes estão José Miguel Sampaio e Nora, advogado e colunista, Helena Pires, Diretora Executiva da Liga Portugal, João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Costinha, ex-jogador e treinador, Duarte Gomes, ex-árbitro, e ainda Bruno Prata, jornalista e colunista