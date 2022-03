«As redes sociais tornam-nos inseguros e dependentes»

Num mundo cada vez mais polarizado, será mesmo a alegria, afinal, o derradeiro ato de resistência? O trocadilho é fácil, não só por recuperar o título do segundo álbum dos Idles, o aclamado Joy as an Act of Resistance, de 2018, que os catapultou para a primeira divisão da música popular e com o qual ressuscitaram uma militância há muito perdida no rock, mas também porque para uma banda assumidamente "política, mas não partidária", a música tem de ser uma "janela para realidade, através da empatia e da compaixão" e nunca "uma mera forma de escapismo". Por tudo isto, catalogar apenas de rock (ou punk) as canções deste quinteto de Bristol é, no mínimo, redutor, como mais uma vez se comprova ao ouvir o último trabalho Crawler, editado no final do ano passado e que marca o início de uma nova etapa na carreira da banda, mais "introspetiva e madura", como afirmaram ào vocalista Joe Talbot e o guitarrista Mark Bowan, numa conversa sobre música e muito mais.Leia aqui o artigo na íntegraMust