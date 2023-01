As vidas de luxo, as sanções e as redes dos oligarcas russos

Por dentro das histórias e vidas dos homens poderosos da Rússia, e os esquemas em que se movem para contornar as sanções, mas também os casos daqueles que vivem numa bolha isolada do mundo, em circuitos fechados e, claro sempre ultraluxuosos. A primeira parte de uma reportagem do The Telegraph.Dmitry Tsvetkov não se descreve como um oligarca: prefere o termo "magnata". E na tabela das fortunas pessoais, admite que fica bem abaixo dos níveis astronómicos da maior parte dos oligarcas russos.Com uma idade algures entre os 40 e 45 anos, é de constituição atlética, enverga um dispendioso fato de treino e os seus modos são cautelosos. A sua casa, nos abastados subúrbios londrinos conhecidos por Home Counties, merece a descrição de palaciana: ao estilo neo-pseudoclássico do século XVI, toda ela é alas, jardins e pisos de mármore. Imaculada. Aos visitantes é pedido que tirem os sapatos e calcem os chinelos Ugg que lhes são fornecidos. Pelo caminho até à sala de estar, vai-se reparando que as paredes estão adornadas por quadros de artistas imediatamente reconhecíveis, mas cujos nomes parece não ser de bom tom revelar. Leia o artigo na íntegra na MUST